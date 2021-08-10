Стокгольм, 10 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. За считаные дни уровень распространения COVID-19 в Вестреботтене (север Швеции) вырос в разы: на прошлой неделе заболевание было выявлено у 288 человек по сравнению с 52 неделей ранее. Об этом 9 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы не видели такого высокого уровня распространения коронавирусной инфекции с конца мая. Это действительно беспокоит, учитывая, что все больше людей начинают возвращаться в школу и на работу», — заявила в интервью SVT заместитель главного инфекциониста Вестерботтена Тереза Тунберг.

Отмечается, что COVID-19 обнаруживается во всех возрастных группах, но большинство инфицированных — это люди в возрасте от 20 до 29 лет, и коронавирусная инфекция распространяется в основном за счет встреч граждан с друзьями, вечеринок или в связи с поездками.

«Сейчас не время устраивать большие вечеринки! Соблюдайте правила, действующие в ресторанах, избегайте скопления людей», — призвала общественность Тунберг.