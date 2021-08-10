Стокгольм, 10 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Согласно отчету Межправительственной группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), опубликованному 9 августа, уже через 20 лет средняя температура на земле повысится на 1,5 градуса. В свою очередь, комментируя тревожную новость в эфире телеканала SVT, министр Швеции во вопросам климата и окружающей среды Пер Болунд призвал принять самые радикальные меры.

ИА Красная Весна Нефть

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«Это чрезвычайно мощный предупреждающий сигнал для всех нас», — считает Болунд.

«Сейчас мы должны принять меры и запретить использование ископаемого топлива, а также установить точную дату, когда мы продадим последнюю каплю нефти», — призвал министр.

Болунд также подчеркнул, что меры необходимо предпринимать здесь и сейчас:

«Нужно, чтобы каждый взял на себя реальную ответственность и повзрослел».