* запрещённая в России организация

Кабул, 10 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. За последние несколько недель стратегические пункты на севере Афганистана попали в руки к боевикам из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В своем репортаже от 9 августа военный корреспондент шведской газеты Expressen Магда Гад рассказала, что в настоящее время испытают простые мирные жители перед натиском террористов.

(сс) U.S. Army. Staff Sgt. Michael L. Casteel Афганистан

«Я очень хочу подчеркнуть, что ситуация в стране ужасная», — констатирует корреспондент.

Сейчас Гад находится в столице страны Кабуле и в свою очередь предупреждает, ссылаясь на опасения спецпосланника ООН в стране, что ситуация в области безопасности в ближайшее время только ухудшится.

«Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очень быстро захватывает территорию и ведет боевые действия, не обращая внимания на присутствие на земле мирных жителей. У меня есть свидетельства, например, из Кандагара на юге, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стреляют ракетами и гранатами по очень густонаселенным жилым районам. Это военная тактика изгнания людей, захвата их домов и превращения этих домов в военные базы и боевые позиции», — отметила Гад в эфире телеканала SVT.

«На территориях, которые они захватили, люди живут как будто под игом ИГИЛа (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это настоящий терроризм, люди очень напуганы и много страдают», — призналась корреспондент.