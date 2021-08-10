Москва, 10 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ начал работу профессиональный центр малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Бизнес

В учреждении предприниматели, их работники, а также самозянатые граждане могут получить новые знания в различных областях: от IT-технологий до флористики. Присоединиться к курсам, лекциям и мастер-классам можно бесплатно.

«Сейчас профцентр МСП в «Технограде» предлагает девять направлений обучения. Среди них информационные технологии, маркетинг, ресторанный бизнес, строительство и флористика. Занятия будут проводиться онлайн и офлайн. В дальнейшем мы планируем постепенно расширять список образовательных программ, вводить новые углубленные курсы», — сказала Сергунина.