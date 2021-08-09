Челябинск, 9 августа, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Житель Челябинска, пытавшийся ограбить банк, был задержан сотрудниками Росгвардии, сообщили 9 августа в пресс-службе регионального управления ведомства.

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Инцидент произошёл в 10:45 (время местное) 6 августа. Полиция сообщила Росгвардии, что в одном из банков на улице Комарова неизвестный требует денег.

Прибывшим на место происшествия бойцам охранник указал на мужчину, «который, с его слов, находясь в операционном зале, под угрозой применения предмета похожего на сигнальную ракетницу, требовал отдать ему денежные средства».

Злоумышленника — жителя Челябинска 43 лет, ранее судимого за имущественные преступления, — задержали и передали полиции. Возбуждено уголовное дело.