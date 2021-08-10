10 августа 2021 | Время чтения 3 мин

Американцы обвинили президента США Джо Байдена в лицемерии после того, как он оправдал введение новых санкций в отношении Белоруссии из-за протеста против фальсификации выборов. Многие сказали, что Байден сам занял Белый дом только благодаря откровенному жульничеству.

Алексей Соколов, , 00:08 — REGNUM Президент США Джо Байден в понедельник, 9 августа, объявил, что Штаты вводят новые санкции в отношении Белоруссии. Так США отмечают годовщину выборов Александра Лукашенко, которые, по мнению Вашингтона, были несправедливыми.

Напролом Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Объявляя о санкциях, Белый дом также вспомнил о вынужденной посадке международного рейса Ryanair, которая привела к аресту находившегося на борту известного оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Вашингтон ввел санкции в отношении белорусских госструктур, а также энергетического и оборонного комплекса. Пострадают и возможности предприятий, производящих удобрения.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Кажется немного ироничным для Байдена жаловаться на нарушения в выборах. Это похоже на то, как у нас во время выборов несколько штатов перестали считать в одно и то же время, хотя они находятся в разных часовых поясах. Наблюдателям на избирательных участках сказали, что они не могут наблюдать за подсчетом голосов. Бюллетени соперника, найденные в пустыне. Судебные иски отклоняются за то, что они не действовали до выборов и перестали быть спорными после выборов», — пишет xJustCuriousx.

Джо Байден на митинге в Клир-Лейке (штат Айова) в период предвыборной кампании Gage Skidmore

«Возможно, нам не стоит винить Байдена. Скорее всего, он ничего из этого не помнит», — иронизирует 98point6.

«Президент Джо Байден в понедельник заявил, что вводит новые санкции против Соединенных Штатов, отмечая десятимесячную годовщину президентских выборов, которые, по мнению США, были сопряжены с нарушениями», — перефразирует новость Denman32.

«Как вы думаете, почему Байден позволяет нелегалам, зараженным вирусом Ковида, беспрепятственно проникать в страну и навлекать на нас огромные долги и инфляцию. Это его «санкции», — отвечает Denman32.

«Президент-демократ Джо Байден вводит санкции против другой страны за нарушения в ходе голосования? Не должен ли он ввести санкции и против своей собственной страны?» — спрашивает 98point6.

«Забавно, но в прошлом году у нас были выборы, и они также были сопряжены с нарушениями!» — продолжает jones0022312.

«Байден знает кое-что о нарушениях на выборах. Он не был бы президентом, если бы мертвые не голосовали?» — шутит sambaker634.

«Другие новости: Белоруссия вводит санкции против США в связи с сомнениями в достоверности президентских выборов 2020 года», — шутит ZARAFOR.

Сторонники Джо Байдена в период предвыборной кампании Andrew

«Международное сообщество собирается ввести санкции против США из-за нарушений в ходе голосования?» — восклицает bwahahhhaaaahhhhaaaaaa.

«Выборы Александра Лукашенко, которые, по мнению США, были сопряжены с нарушениями». Те, кто сидит в стеклянном доме, не должны бросаться камнями», — советует jim549.

«Избрание» Джо Байдена произошло не из-за «нарушений в ходе голосования». Это было откровенное жульничество», — пишет sherlockhomeless575.

«…отмечая годовщину выборов Александра Лукашенко, которые, по мнению США, были сопряжены с нарушениями». У Байдена хватает наглости говорить, что выборы Лукашенко были сопряжены с нарушениями; вспомните мошенничество, благодаря которому он оказался в Белом доме», — призывает Merridian.

«Все, кому небезразличны права человека, свободные и честные выборы и свобода слова, обязаны выступить против этого угнетения» — правда? Байден принимает меры против этого парня, но отказывается защищать и отстаивать свободу Кубы?» — спрашивает vjc789.

«Разве это не иронично для Байдена — ставить под сомнение легитимность выборов», — подчеркивает Dave214.

Сторонники Джо Байдена в период предвыборной кампании Andrew

Как сообщало ИА REGNUM, в США четыре человека признались в своем участии в незаконной схеме, с помощью которой бездомным в районе Лос-Анджелеса под названием Skid row предлагались деньги и сигареты в обмен на фальшивые и подделанные подписи на регистрационных формах избирателей и заявлениях на выдачу бюллетеня для голосования.

Напомним, что почти через пять месяцев после того, как Джо Байден был объявлен президентом США, штат Аризона начал собственную проверку миллионов бюллетеней.