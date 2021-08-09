Москва, 9 августа, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Уже 18 месяцев человечество живёт в режиме пандемии COVID-19, и всё это время продолжаются информационные атаки на медиков-клиницистов, которым высокая компетенция и большой практический опыт позволяют трезво оценивать неадекватность большого количества информации, публикуемой медицинскими источниками на тему коронавируса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Можно начать с того, что огромные вопросы вызывают даже сами методы диагностики инфекции, напомнил эксперт Института РУССТРАТ. Близким к медицине людям известно, что ПЦР-тесты могут выявлять и фрагменты мёртвого вируса, то есть человек уже переболел, а в диагнозе у него будет значиться активная фаза COVID-19.

Термина «матовое стекло» боятся уже все проходящие КТ-исследование, а он тем временем характерен для любого интерстициального поражения легких, а не только для вируса.

Стоит напомнить, что после объявления пандемии ВОЗ распространила информацию, что китайских пациентов с коронавирусом лечили определёнными медикаментами, в том числе азитромицином с гидроксихлорохином. Даже если не брать во внимание, что в выборке фигурировал всего 41 человек, в ВОЗ упорно игнорировался мелкий шрифт на демонстрируемых слайдах, который гласил, что 76% этих больных получали традиционную китайскую терапию. Однако эти данные предлагалось использовать медикам всего мира.

Уже в конце декабря 2020 года, спустя девять месяцев, оказалось, что согласно новым международным рекомендациям EVMS COVID-19 MANAGEMENT PROTOCOL, использование гидроксихлорохина — «trend to harm» (может навредить).

Даже после минимального анализа обрушившегося на врачей информационного потока создаётся впечатление, отмечает эксперт, что объявленная пандемия является массированной информационной атакой, цель которой — запутать и сбить с толку медиков. Те же туберкулёз или грипп, напомнили в Институте РУССТРАТ, не менее заразны и смертельны, но они не занимают практически всю мировую повестку.