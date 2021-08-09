Вашингтон, 9 августа, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Развод с женой сделал основателя Microsoft Билла Гейтса пятым среди богатейших людей мира в рейтинге Forbes: миллиардер опустился с четвёртой строчки, которую теперь занимает основатель Facebook Марк Цукерберг.

OnInnovation Билл Гейтс

К настоящему моменту состояние основателя Microsoft составляет $129,6 млрд: по итогам бракоразводного процесса он лишился части активов на сумму $5,6 млрд, отошедших его теперь уже бывшей жене Мелинде.

Напомним, на протяжении четырёх лет богатейшим человеком планеты, согласно рейтингу Forbes, являлся основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос. Однако в конце июля его опередил Бернар Арно.

Теперь первую строчку занимает Арно, состояние которого $192,9 млрд, вторую — Безос с его $192,4 млрд и третью — гендиректор Tesla Илон Маск с $179,4 млрд.