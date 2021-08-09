Минск, , 23:28 — REGNUM Белорусские чиновники от спорта компенсируют скандалами худший результат на Олимпийских играх за всю постсоветскую историю республики. Не дожидаясь, пока утихнет шумиха в истории с бегуньей Кристиной Тимановской, функционеры белорусского госспорта излили чашу яда на Россию, лишённую права выступать в Токио под национальным флагом.

Местом нового скандала на этот раз стала сеть Facebook, где украинская судья Лидия Виноградная высказала мнение о причинах, по которым израильтянка Линой Ашрам получила золотую медаль Олимпийских игр в Токио даже при том, что уронила ленту. Пользователь Ирина Колчина (указана как москвичка) в ответ написала (орфография и пунктуация оригинала): «Знаете мадамка засудили вы россиянку только из чувства злости и зависти. Украинцы русофобы из-за гражданской войны на Донбассе. А попытка оправдаться у вас неуклюжая. А вас поздравляю с 44 местом. Страна 404 это заслужила».

На этот комментарий отреагировал официальный аккаунт «Белорусской ассоциации гимнастики», функционеры которого ответили Колчиной: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC — номер 5».

В медальном зачёте по итогам токийской Олимпиады у Белоруссии 45-е место с одной золотой, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Белорусские болельщики негодуют: даже непризнанное «Косово» заняло 42-е место. Недавно Александр Лукашенко передал правление в НОК Белоруссии своему старшему сыну Виктору Лукашенко, что отказался признавать МОК.

Россия в медальном зачёте занимает пятое место. ОК России (ROC) завоевал 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Украина заняла 44-е место, 46-е разделили Венесуэла и Румыния. По мнению многих экспертов, болельщиков и спортсменов, на соревнованиях по художественной гимнастике представительница России Дина Аверина была фактически в открытую засужена в пользу израильтянки Линой Ашрам.

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