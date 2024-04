Лос-Анджелес, США, 9 августа, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Альбом американской поп-исполнительницы Билли Айлиш «Happier Than Ever» дебютировал на вершине чарта альбомов Billboard 200. Альбом на данный момент продан в количестве 238 тысяч единиц, 129 тысяч из которых были на физических носителях (73 тысячи на виниле, 46 тысяч на компакт-диске и чуть менее 10 тысяч на кассетах), а еще 24 тысячи были загружены в цифровом формате, согласно информации в социальных сетях Billboard.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

https://twitter.com/billboardcharts/status/1424756789422211072

Ранее в этом году Тейлор Свифт установила рекорд, продав 102 тысячи виниловых копий за неделю. Оставив для предварительного заказа шесть месяцев, так как виниловая пластинка была выпущена задолго до того, как альбом был доступен в цифровом виде. Для сравнения, до предварительного заказа альбома «Happier Than Ever» оставалось всего три месяца. Однако Айлиш предложила восемь вариантов виниловой пластинки своего альбома, в то время как Свифт — всего три варианта «Evermore».

Напомним, что на прошлой неделе Билли Айлиш и ее брат Финнеас исполнили песню «I'm in the Mood for Love», в оригинале записанную Джули Лондон в 1955 году, в прямом эфире для BBC Radio 1.