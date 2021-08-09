Приштина, Сербия, 9 августа, 2021, 23:32 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 9 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 3008 образцов в крае выявили 263 носителя коронавируса. 1 августа в Косово впервые с 13 мая выявили 100 носителей коронавируса. И вот теперь суточный показатель удвоился. Рост числа выявляемых носителей свидетельствует о том, что новая волна эпидемии в Косово неизбежна, при этом большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». Восемь человек признаны излечившимся от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Irvi Hyka Призрен. Косово

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 110 194 случая заражения, 105 765 пациентов уже здоровы. 2271 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. 20 июля в крае впервые за три недели умер один пациент с COVID-19. С того времени ситуация ухудшилась и дни без смертей стали редкостью. Активных случаев заражения насчитывается уже более тысячи — 2158.

Первую партию вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз доставили в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. По данным на 29 июля, в Косово произведено свыше 478 084 инъекции вакцины. Свыше 165 190 жителей края уже получили вторую дозу вакцины.

Жители Косово могут вакцинироваться, по своему выбору, препаратами Pfizer или AstraZeneca.