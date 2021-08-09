Москва, , 23:14 — REGNUM К границам России в течение недели приближались 33 иностранных самолёта-разведчика. Такие данные приводит 9 августа официальное издание Министерства обороны «Красная звезда».

Сообщается также, что за неделю было замечено 11 иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Отмечается, что все эти объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы дважды в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По данным Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.