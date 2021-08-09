* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 23:12 — REGNUM Правительственные силы безопасности Афганистана отразили атаку боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на административный центр провинции Баглан — город Пули-Хумри, заявил 9 августа журналистам представитель министерства обороны страны Фавад Аман.

Афганистан

По его словам, столицу провинции Баглан, расположенной на северо-востоке Афганистана, талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взять не удалось.

Ранее официальный Кабул сообщил о боях в городе Пули-Хумри, которые начались в ночь с 8 на 9 августа.

«Сегодня вечером Афганские силы обороны и безопасности (ANDSF) и местное ополчение отразили нападение талибов на город Пули-Хумри, административный центр провинции Баглан. В результате ответных ударов около 100 боевиков были убиты и ранены», — сообщил Аман.

Как сообщало ИА REGNUM, к вечеру 9 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о контроле над столицами шести провинций Афганистана.

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