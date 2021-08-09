Тирана, 9 августа, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Очаг огня в деревне Гориште близ албанского города Влёра остается активным. 8 августа на YouTube появилось видео, на котором видно, что огонь подбирается к нефтехранилищам.

中国海洋 Пожар на нефтехранилище

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с огнем борются пожарные, местные и военные.

По всей стране активны десятки очагов пожара. По словам министра обороны Нико Пелеши, наиболее сложная ситуация сложилась в Логаре и на горе Тирра возле Калимашского тоннеля.