Вашингтон, 10 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на пятое место в списке богатейших людей мира после того как стало известно о его разводе с женой, сообщает Forbes.

OnInnovation Билл Гейтс

При этом состояние предпринимателя оценивается в $129,6 млрд. Это меньше, чем у основателя Facebook Марка Цукерберга, который переместился на четвертое место с состоянием в $130,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Билл и Мелинда Гейтс отметили, что за 27 лет брака они смогли вырастить трех замечательных детей и создать благотворительный фонд, который работает по всему миру. Они также подчеркнули, что продолжат совместную работу над фондом и после развода.