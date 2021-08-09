Германия, 9 августа, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Крупная дорожная авария произошла вечером 9 августа в городе Лангенхаген (Нижняя Саксония, Германия), пишет Hannoversche Allgemeine Zeitung.

(сс) Santiago Gomez Автобус

Грузовик врезался в автобус, в котором было много людей: один человек погиб, 19 получили травмы, в том числе четверо детей.

Инцидент произошёл в 18:20 (время местное). По предварительным данным, к столкновению привела неисправность светофора.