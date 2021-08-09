Киев грозит Белоруссии «мощным групповым ответом» на недружественные шаги
Киев, 9 августа, 2021, 22:56 — ИА Регнум. В случае недружественных действий Белоруссии в отношении Украины Минск «получит мощный ответ», заявил 9 августа пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
По его словам, в «мощном ответе» Украины примет участие «международное сообщество».
«Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут — это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества», — заявил Никифоров.
Кроме того, пресс-секретарь президента Украины заявил, что Киев будет вести прямой диалог с народом Белоруссии.
Напомним, 5 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что агрессивная политика Украины создает дополнительную угрозу, а действия киевских властей носят конфронтационный характер.