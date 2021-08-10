Сантьяго, 10 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Ученые из Европейской Южной Обсерватории предоставили необычный снимок нашей галактики Млечный путь. Об этом сообщает пресс-служба обсерватории (ESO).

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Фотография галактики получилась поразительно четкой за счет минимального светового загрязнения в районе съёмки Параналь.

Эксперты использовали Очень большой телескоп (VLT), состоящий из четырёх основных телескопов и четырёх подвижных вспомогательных телескопов. Такая комбинация увеличивает способность фиксации мелких деталей.

Как сообщалоИА REGNUM, условия наблюдения за ночным небом в Чили считают лучшими в мире. На данный момент там строят «Чрезвычайно большой телескоп» (англ. Extremely Large Telescope, ELT), который станет самой большой оптической обсерваторией на Земле.