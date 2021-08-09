Тирана, 9 августа, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Части Сил безопасности Косово 9 августа прибыли в Албанию для оказания помощи братской республике в борьбе с огнем.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как отмечает албанское новостное агентство Telegrafi, силовики получили разрешение на проведение операции в соседней стране у президента Косово Вьосы Османи.

Косовары примут участие в тушении огня как на севере Албании, в городке Кукес, так и на юге, около Влеры. Министр обороны Косово Арменд Мехай заявил, что на борьбу с пожаром были направлены целевые группы.