Тирана, , 22:53 — REGNUM Политический аналитик из Албании Мустафа Нано 9 августа высказался в поддержку выступления боснийского певца сербской национальности Горана Бреговича на пивном фестивале в Косово.

Франческо Хайес. Примирение Иакова и Исава. 1844

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Нано заявил, что Брегович уже отказался от своего прежнего негативного отношения к албанцам, о чем свидетельствует желание последнего посетить Албанию.

В Косово и Албании Бреговича помнят как исполнителя, воспевавшего борьбу сербов против косовских албанцев. Однако Нано заявил, что албанцы не должны быть заложниками антиславянства и что косовские албанцы должны избавиться от неприятия ко всему сербскому и изменить свою позицию по отношению к сербам так же, как Брегович изменил отношение к албанцам.

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