Курган, 9 августа, 2021, 22:47 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 9 августа подтверждено 127 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 39 зафиксирован в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 129 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 9 августа выявлено 27 066 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 9 августа вылечился 24 328 человек, скончались 520 пациентов с COVID-19.