Вашингтон, 9 августа, 2021, 22:42 — ИА Регнум. В случае масштабного военного конфликта вооруженные силы США ожидает такой же разгром, какой потерпела Франция от германского вермахта в 1940 году, считает обозреватель издания National Interest Джон Россомандо.

Армия США в Европе

По его мнению, Вашингтон, а также погрязший в бюрократии и недальновидности Пентагон, ведут себя так же, как правительство и военное ведомство Третьей французской республики в 1930-х годах.

Россомандо считает, что военные США сейчас так же деморализованы, как французские военные середины ХХ века, а власти страны похожи на плутократию, правившую Францией перед началом Второй мировой войны.

Разгромное поражение Франции в июне 1940 году шокировало весь мир, напоминает автор National Interest, так как на бумаге французская армия считалась самой сильной в Европе. Но в действительности она проявила полную некомпетентность, что повлекло за собой разгром и падение ее колониальной империи в Африке и Юго-Восточной Азии.

«Американские генералы и адмиралы придерживаются тактики и стратегии XX века, как и французских военные, которые в 1940 году использовали устаревшие приёмы Первой мировой войны», — считает Россомандо.

Автор подчёркивает, что во избежание такой перспективы Вашингтон должен предпринять радикальные меры по реформированию системы управления Вооруженными силами.