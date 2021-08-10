Вашингтон, , 08:35 — REGNUM США поистине изящны в своем умении выливать на американцев тонны пропаганды под прикрытием разоблачения пропаганды России. В этот раз в журнале Voque появилась статья о пресс-секретаре Джен Псаки, которая рассказала, что не сразу справилась с якобы волной российской дезинформации, направленной специально против нее.

Дженнифер Псаки

«Нелюбящая находится в центре внимания Псаки», пишет издание, якобы стала предметом российской пропаганды в 2014 году, когда она самоотверженно представляла США в вопросе защиты Украины от вторжения России.

В качестве примеров «российской пропаганды» Voque привел в пример канал RT и мемы в интернете с неудачными высказываниями пресс-секретаря.

На этот счет женщина сказала: «Я помню, как говорила об этом на брифинге и немного задыхалась, потому что чувствовал, что меня раздирают на части. В конце концов, несколько опытных корреспондентов из России объяснили динамику. Они сказали: Это почетный знак. Это говорит тебе, что твое послание пробивается, и им нужно дискредитировать тебя перед своей публикой».

Как доказательства подобной дискредитации приводятся слова Путина после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве, где Путин сказал, что американский президент «собран», а «его пресс-секретарь — молодая, образованная, красивая женщина, которая иногда что-то путает».

Как сообщало ИА REGNUM, Псаки в 2015 году стала несомненным, хоть и немного грустным, символом американской внешней политики. Несмотря на то, что Псаки представляет американское внешнеполитическое ведомство с 11 февраля 2013 года, именно в 2014 году она стала героиней интернета, комедийных шоу (даже американских). То, как она выражает свои мысли, обеспечивает читателям неизменно хорошее настроение при ознакомлении с «официальной позицией Вашингтона», а пользователи рунета даже придумали специальный термин «Псакинг» (Psaking), обозначающий речь глупого человека, не разобравшегося в вопросе, но делающего безапелляционные заявления, путая факты.

Ранее ИА REGNUM подготовил для читателей самые популярные «перлы» Псаки в 2014 году.