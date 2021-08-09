Москва, 9 августа, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Двусмысленная позиция японских властей является причиной провокаций у здания посольства России в Японии, говорится в опубликованном 9 августа заявлении заместителя директора Департамента информации и печати МИД РФ Николая Лахонина.

Почему Япония не хочет каяться за союз с Гитлером против СССР и США

Отметив, что сегодня, 9 августа, у ворот посольства России в японской столице прошла акция по поводу годовщины вступления СССР в войну против Японии — союзницы Гитлера во Второй мировой войне, российский дипломат указал, что это произошло «при попустительстве японских властей», а это говорит о нежелании Токио «прямо смотреть в глаза истории и извлечь из неё надлежащие уроки».

Москва напоминает Токио, что Советский Союз вступил в войну на Дальнем Востоке 8 августа 1945 года «в строгом соответствии с решениями союзных держав и взятыми на себя в связи с этим международными обязательствами». Вступив в войну с Японией, СССР «внёс решающий вклад в скорейшее завершение» Второй мировой войны.

Российский дипломат напомнил, что вступление СССР в войну было полностью легитимизировано в Акте о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 года и в Уставе ООН.

Лахонин «Серьёзно озабочены продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны».

Как сообщал корреспондент ИА REGNUM, ранее у здания российского посольства в Токио акцию провели несколько десятков человек, требовавших у России передачи Японии Курильских островов.