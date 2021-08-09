Дамаск, , 22:36 — REGNUM В албанском новостном агентстве А2 9 августа сообщили о том, что женщины и дети — родственники боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — проживающие в лагере Al Hawl в Сирии, подвергаются дурному обращению.

Мусульманка в никабе Peter Chovanec

Женщин избивают и запугивают другие женщины, ранее воевавшие в составе бригады ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аль Хансаа. В лагере они ратуют за соблюдение норм шариата и законов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Большая часть албанок, проживающих в лагере, хотят вернуться на родину, но не могут, в то время как Косово и Северной Македонии уже удалось вернуть домой несколько десятков женщин и детей вместе с отцами и мужьями, которых перевели в местные тюрьмы из тюрьмы Аль Хассака.

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