Глава Ямала отправился в двухнедельный автопробег по региону
Салехард, 9 августа, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправился в поездку от Салехарда до Ноябрьска на автомобиле «Лада». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Пресс-служба губернатора ЯНАО
Дмитрий Артюхов зв рулём «Лады»
За две недели Дмитрий Артюхов посетит крупные и небольшие муниципалитеты ЯНАО, где проведёт открытые встречи с жителями региона.
Глава ЯНАО осмотрит объекты строительства и благоустройства, оценит ход дорожных работ, посетит проблемные точки, о которых написали ему ямальцы в социальных сетях.