Салехард, 9 августа, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправился в поездку от Салехарда до Ноябрьска на автомобиле «Лада». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов зв рулём «Лады»

За две недели Дмитрий Артюхов посетит крупные и небольшие муниципалитеты ЯНАО, где проведёт открытые встречи с жителями региона.

Глава ЯНАО осмотрит объекты строительства и благоустройства, оценит ход дорожных работ, посетит проблемные точки, о которых написали ему ямальцы в социальных сетях.