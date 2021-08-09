Скопье, 9 августа, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Вечером 8 августа 114 австрийских пожарных прибыли в Скопье, чтобы помочь македонским коллегам в борьбе с лесными пожарами.

Дарья Драй ИА REGNUM «Ты записался добровольцем»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, большая часть прибывших — это добровольцы. Среди них и студенты, и пенсионеры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в тушении пожаров в Северной Македонии принимают участие военнослужащие. За последние сутки в роли пожарных успели побывать около 600 полицейских.