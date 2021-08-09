Мурманск, 9 августа, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддержал инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко о транзите белорусских калийных удобрений через Мурманск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Мурманской области.

ИА REGNUM Лукашенко

«Мы поддерживаем инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мурманская область в свою очередь готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки калийных удобрений через наш регион. Безусловными нашими плюсами являются незамерзающий порт и уникальные арктические льготы», — заявил Чибис.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко, в ответ на заявления представителей Литвы о возможном перекрытии транзита белорусских калийных удобрений, заявил, что Минск перенаправит этот объем в порты Мурманска.