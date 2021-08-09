Оттава, 9 августа, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Канадская фолк-рок-исполнительница Джони Митчелл выпустила ранее неизданную запись культового гитариста Джими Хендрикса. Об этом стало известно, благодаря официальной странице артистки в Spotify.

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В марте 1968 года в кофейне Le Hibou, что в Оттаве, состоялся концерт на тот момент 24-летней Джони Митчелл. Джими Хендрикс, выпустивший к тому моменту два студийных альбома, выступал в нескольких кварталах от Le Hibou, но, узнав, что рядом состоится шоу Митчелл, схватил магнитофон и отправился к месту концерта. Певица убедила охранников пропустить 25-летнего Хендрикса прямо к сцене. К сожалению, запись редкого совместного выступления Хендрикса и Митчелл была утрачена через несколько дней. Но спустя 53 года пленка была найдена в коллекции одного из частных коллекционеров. По этому поводу Джони Митчелл выпустила запись «The Dawntreader» на стриминговых сервисах.

Сингл войдет в новый релиз культовой исполнительницы под названием «Joni Mitchell Archives Vol. 2: The Reprise Years (1968−1971)».