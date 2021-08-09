Москва, 9 августа, 2021, 22:24 — ИА Регнум. Вестерн под названием «Нападение на Рио Браво» получит сиквел. Об этом сообщил продюсер и исполнитель главной роли, актёр Александр Невский, в своём Instagram-аккаунте.

Цитата из к/ф «Великолепная семёрка». реж. Джон Стерджес. 1960. США Классический вестерн

https://www.instagram.com/p/CSTYzhzLv_c/

«История, которая была рассказана в вестерне «Нападение на Рио Браво» получит продолжение», — написал Невский. Как сообщает издание JoBlo, международным прокатчикам настолько понравился фильм, что Невский и режиссёр Джо Корнет решили начать работу над сиквелом.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первого фильма «Нападение на Рио Браво» запланирована на весну 2022 год. По сюжету картины преступная банда атакует маленький городок, однако на её пути оказывается выходец из России по имени Иван Турчанинов.