Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Пентагон потребует от военнослужащих США вакцинироваться от COVID-19, говорится в служебной записке, полученной Associated Press.

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я буду добиваться одобрения президента, чтобы сделать вакцинацию обязательной не позднее середины сентября или сразу после получения лицензии Управления по контролю за продуктами и лекарствами, в зависимости от того, что будет раньше», — сказал министр обороны Ллойд Остин в служебной записке для военнослужащих, предупреждая

Напомним, что Остин объявил о своем решение примерно через неделю после того, как президент США Джо Байден попросил представителей оборонного ведомства разработать план, обязывающий военнослужащих делать прививки в рамках более широкой кампании по увеличению числа вакцинированных среди федеральных служащих.

Напомним, что из-за распространения штама-Дельта коронавируса, новые случаи заражения в США подскочили до высот, не виданных с пика прошлой зимы.