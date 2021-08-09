Вашингтон, 9 августа, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Пентагон потребует от военнослужащих США вакцинироваться от COVID-19, говорится в служебной записке, полученной Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

«Я буду добиваться одобрения президента, чтобы сделать вакцинацию обязательной не позднее середины сентября или сразу после получения лицензии Управления по контролю за продуктами и лекарствами, в зависимости от того, что будет раньше», — сказал министр обороны Ллойд Остин в служебной записке для военнослужащих, предупреждая

Напомним, что Остин объявил о своем решение примерно через неделю после того, как президент США Джо Байден попросил представителей оборонного ведомства разработать план, обязывающий военнослужащих делать прививки в рамках более широкой кампании по увеличению числа вакцинированных среди федеральных служащих.

Напомним, что из-за распространения штамма-Дельта коронавируса, новые случаи заражения в США подскочили до высот, не виданных с пика прошлой зимы.