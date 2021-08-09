Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Критические комментарии по поводу курьёзных высказываний Джен Псаки постепенно перестали доставлять ей неудобства, рассказала действующий пресс-секретарь Белого дома в интервью журналу Vogue.

Джен Псаки Whitehouse.gov

Интервью опубликовано 9 августа.

По словам Джен Псаки, во время её работы на посту руководителя пресс-службы Госдепартамента США она сперва расстраивалась из-за едких комментариев в адрес её высказываний, но постепенно настолько привыкла к ним, что стала расценивать их как забавные.

«Сначала это расстраивало. Я помню, когда говорила на брифинге, ощущала ком в горле, потому что мне казалось, что они придираются… Но к концу моего пребывания в Госдепе это начало меня забавлять», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, за время своей работы на посту главы пресс-службы Госдепартамента США Джен Псаки сделала такое количество несуразных и парадоксальных заявлений, что её имя стало нарицательным, а многие высказывания были разобраны на цитаты, ставшие примером элементарной безграмотности.

Читайте ранее в этом сюжете: США ввели санкции против 21 организации и 23 лиц из Белоруссии