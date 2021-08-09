Скопье, 9 августа, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Полиция Северной Македонии 9 августа арестовала мужчину, обвиняемого в поджоге горы Джялица.

Калашников

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ходе ареста у подозреваемого обнаружили автомат Калашникова, военную форму и две обоймы.

Огонь на горе в местечке Сасат был потушен уже через несколько часов после разведения. 47-летний поджигатель с инициалами Е.О. жил в деревне Нанг. Его будут судить за незаконное хранение оружие и военной формы и за уничтожение собственности огнем.

В полиции призвали граждан сообщать о любых случаях разведения огня и напомнили об анонимности подобных донесений.