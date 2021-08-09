Знаменитая болгарская гимнастка и тренер высказалась о «серебре» Авериной
София, 9 августа, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Золотую медаль на Олимпиаде в Токио в личном многоборье заслужила российская гимнастка Дина Аверина, считает известная гимнастка и тренер Нешка Робева (Болгария), сообщает 9 августа «Р-спорт».
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Узел противоречий
Комментируя решение судей на Олимпиаде отдать «золото» израильской гимнастке Линой Ашрам, хотя та допустила ошибку, Робева сказала, что «ситуация на олимпийском гимнастическом помосте — самая грозная сторона нашего красивого вида спорта».
Она пояснила, что на сегодняшний день действуют правила, согласно которым «итоги соревнований зависят исключительно от сложности упражнений», поэтому даже потеря предмета «может быть компенсирована более высокой сложностью упражнения» — так и произошло с Ашрам.
«Не может быть спорта, итоги состязаний в котором вызывают серьёзные сомнения. Я обсуждала сегодняшнюю ситуацию с коллегами, и мы пришли к выводу, что звание олимпийской чемпионки заслужила Аверина, а не Ашрам. Жалко и обидно, что так получилось на Олимпиаде».