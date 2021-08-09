София, 9 августа, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Золотую медаль на Олимпиаде в Токио в личном многоборье заслужила российская гимнастка Дина Аверина, считает известная гимнастка и тренер Нешка Робева (Болгария), сообщает 9 августа «Р-спорт».

byronv2 Узел противоречий

Комментируя решение судей на Олимпиаде отдать «золото» израильской гимнастке Линой Ашрам, хотя та допустила ошибку, Робева сказала, что «ситуация на олимпийском гимнастическом помосте — самая грозная сторона нашего красивого вида спорта».

Она пояснила, что на сегодняшний день действуют правила, согласно которым «итоги соревнований зависят исключительно от сложности упражнений», поэтому даже потеря предмета «может быть компенсирована более высокой сложностью упражнения» — так и произошло с Ашрам.