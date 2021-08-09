Афины , 9 августа, 2021, 21:34 — ИА Регнум. В Греции происходит стихийное бедствие беспрецедентного масштаба из-за аномальной жары и вызванных ею многочисленных пожаров, заявил 9 августа в телеобращении премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Лесной пожар

По его словам, за последние несколько дней на территории Греции произошло 586 природных пожаров.

«Последние дни стали одними из самых тяжелых для нашей страны за последние десятилетия. Мы прилагаем все силы для борьбы. Но перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней в разных районах Греции вспыхнуло 586 пожаров. Пожаров, которые из-за беспрецедентной жары и многомесячной засухи очень трудно тушить», — сказал Мицотакис.

При этом глава греческого правительства сообщил о 62 эвакуациях, организованных властями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Греции экстренно обратились к президенту России с просьбой усилить авиационную российскую группу, борющуюся с лесными пожарами в Греции.