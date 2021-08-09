Иерусалим, 9 августа, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Израильская гимнастка Линой Ашрам поделилась с подписчиками роликом с оглашением результатов соревнований по гимнастике на Олимпиаде-2021 в Токио. Видео доступно в её Instagram-аккаунте.

Ayelet Zussman Линой Ашрам

https://www.instagram.com/p/CSTBPviHSLj/

Спортсменка подверглась критике со стороны русскоязычных пользователей за присуждение ей победы. Комментаторы считают, что Ашрам недостойна первого места в отличие от Дины Авериной, представлявшей Россию на индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.

«А самой как? Просто интересно… ты сама лично думаешь, что заслужила эту медаль?!» — спрашивает boriska_irka.

«Не заслужила медаль. Потерю предмета золотом не оценивают!» — прокомментировала liliya_murr.

«Верни Золото. Ты его не заслужила», — пишет salenko711

«Это не твое золото», — считает yancherkashina8.

ИА REGNUM напоминает, что гимнастка Дина Аверина стала обладательницей серебряной медали в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Российские зрители считают, что судейство было несправедливым, так как взявшая золото Линой Ашрам потеряла ленту во время выступления, Аверина же исполнила программу без критических ошибок.