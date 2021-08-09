Салехард, 9 августа, 2021, 21:25 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом. При этом 10 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 9 августа региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 132 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 9 августа 44 816 заражений коронавирусом. Выздоровел 42 601 человек, 515 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).