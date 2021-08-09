Токио, 9 августа, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Американский комик Себастьян Манискалко озвучит одного из персонажей в грядущей экранизации видеоигры Super Mario. Об этом 9 августа сообщает издание VGC.

Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario 64

По словам комика, ему досталась роль Прораба Спайка — персонажа, который появлялся в игре Wrecking Crew 1985 года. По сюжету, он руководит стройкой, на которой работают Марио и Луджи.

Экранизация Super Mario должна выйти на больших экранах в 2022 году. Детали сюжета картины пока хранятся в секрете.