Киев, 9 августа, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС Украины «остается критической», говорится в заявлении национальной компании «Укрэнерго», обнародованном 9 августа.

Coal-kuzbass.ru Уголь

Согласно заявлению, сейчас на складах находится 783 тыс. тонн угля, что на 2,7% меньше, чем на начало предыдущей недели. В компании уточняют, что объём антрацитового угля на складах ТЭС Украины со 2 августа вырос на 3,2% до 261 тыс. тонн, а газового — уменьшился на 5,4% до 522 тыс. тонн.

Отмечается, что нынешние запасы на 36,4% меньше, чем должно быть на 9 августа согласно графику накопления топлива, утвержденному министерством энергетики.

Также «Укрэнерго» информирует, что на неделе 2−9 августа из-за снижения потребления в энергосистеме на 3,1% производство ТЭС соответственно уменьшилось на 9,3% — с 760 млн кВт∙ч до 822 млн кВт∙ч. Доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась с 29% до 27%.

ИА REGNUM напоминает, что ещё в середине июля на Украине заявили о больших проблемах с запасами угля, и с тех пор запасы топлива только уменьшаются.

В начале августа было заявлено, что запасы угля на Украине в три раза меньше, в чем в прошлом кризисном году. В разгар прошлого отопительного сезона Украина осталась без запасов угля и спасла свою энергосистему от коллапса только благодаря поставкам из России.