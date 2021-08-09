Лос-Анджелес, США, 9 августа, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Американская ритм-н-блюз-исполнительница Lizzo выпустит новый сингл «Rumours», первый материал с момента выхода ее третьего полноформатного альбома «Cuz I Love You» в 2019 году. Релиз песни состоится в пятницу, 13 августа, рассказала исполнительница.

Broadmoor Реперша Карди Би

В своих социальных сетях артистка также сообщила, что Cardi B, ее коллега по лейблу Atlantic Records, также примет участие в создании песни.

https://www.instagram.com/p/CSXFdPnlo_q/

Lizzo выпустила «Cuz I Love You» в апреле 2019 года. Альбом был удостоен номинации премии «Грэмми» в категориях «лучший альбом года» и «лучший современный урбан-альбом».