* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 21:14 — REGNUM Отряды радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль город Айбак — административный центр провинции Саманган, расположенной в северной части Афганистана, сообщают 9 августа СМИ со ссылкой на помощника губернатора Сефатуллу Самангани.

Талибы Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли город без боя, так как местные старейшины призвали губернатора вывести правительственные силы из города.

«Губернатор с этим согласился и вывел все войска из города», — заявил Самангани.

При этом представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили переход Айбака под их контроль.

В таком случае речь идёт уже о шестом центре провинции, контроль над которым перешел к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили центры афганских провинций Нимроз, Джаузджан, Тахар, Сари-Пуль и Кундуз.

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