Шестая по счёту? Талибы* заявили о захвате столицы провинции Саманган
Кабул, 9 августа, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Отряды радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль город Айбак — административный центр провинции Саманган, расположенной в северной части Афганистана, сообщают 9 августа СМИ со ссылкой на помощника губернатора Сефатуллу Самангани.
Отмечается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли город без боя, так как местные старейшины призвали губернатора вывести правительственные силы из города.
«Губернатор с этим согласился и вывел все войска из города», — заявил Самангани.
При этом представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердили переход Айбака под их контроль.
В таком случае речь идёт уже о шестом центре провинции, контроль над которым перешел к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее отряды движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили центры афганских провинций Нимроз, Джаузджан, Тахар, Сари-Пуль и Кундуз.