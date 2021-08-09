Донецк, , 21:13 — REGNUM Хозпостройка в посёлке шахты «Трудовская» (ДНР) получила повреждение в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает 9 августа Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

Обстрел украинские боевики начала в 16:40 мск. Они произвели три выстрела из ручного противотанкового гранатомёта, применили и стрелковое оружие.

В результате повреждение получила летняя кухня жилого дома номе 74 на улице Карнавальной.

Напомним, за сутки 8 августа ВСУ три раза обстреляли территорию ДНР: сёла Саханка, Безыменное и Ленинское. Применялись гранатомёты различных типов и стрелковое оружие.

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