Донецк, 9 августа, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Хозпостройка в посёлке шахты «Трудовская» (ДНР) получила повреждение в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает 9 августа Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

Обстрел украинские боевики начала в 16:40 мск. Они произвели три выстрела из ручного противотанкового гранатомёта, применили и стрелковое оружие.

В результате повреждение получила летняя кухня жилого дома номе 74 на улице Карнавальной.

Напомним, за сутки 8 августа ВСУ три раза обстреляли территорию ДНР: сёла Саханка, Безыменное и Ленинское. Применялись гранатомёты различных типов и стрелковое оружие.