Владикавказ, 9 августа, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Власти РСО-Алании после ЧП в больнице, в результате которого скончались девять пациентов, договорились о поставках кислорода с Минобороны, передает РЕН ТВ. Баллоны с кислородом будут поставляться из Моздока, сообщил врио главы республики Сергей Меняйло.

Мастер Снов Баллоны с кислородом

«С завтрашнего дня во всех наших больницах мы обеспечим резервную подачу кислорода на случай таких ситуаций», — цитирует Меняйло «15-й Регион».

Напомним, 9 августа в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе погибли девять пациентов. Их смерть произошла из-за аварии в системе подачи кислорода. По словам Меняйло, произошел прорыв трубы, которая находится под землей и подача кислорода была прекращена.