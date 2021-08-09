Москва, 9 августа, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Тата Бондарчук, бывшая невестка режиссёра ФёдораБондарчука, родила сына. Об этом 9 августа сообщил её нынешний супруг Филипп Фролов в своём Instagram-аккаунте.

Pixabay.com Ребёнок

https://www.instagram.com/p/CSW81kbi7bQ/

«Сынулькин мой, я так о тебе мечтал! Татуля моя, я даже мечтать не мог о такой жене как ты! Ура!» — подписал фотографию бирки из роддома Фролов. Имя новорожденного пока неизвестно.

ИА REGNUM напоминает, что Тата Бондарчук на протяжении семи лет была замужем за сыном Фёдора Бондарчука Сергеем. У них есть двое общих детей — дочери Маргарита и Вера.