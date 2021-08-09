Лейк-Форест, США, 9 августа, 2021, 21:01 — ИА Регнум. В кооперативной игре Back 4 Blood не будет режима Versus («Сражение»), который так ждали геймеры. Об этом 9 августа сообщает издание Eurogamer.

Цитата из т/с «Ходячие мертвецы». 2010. США Зомби

Разработчики проекта заявили, что «Сражение» не вписывается в концепцию проекта. Поэтому они решили заменить его другим соревновательным режимом, где команды выживших и заражённых будут сражаться друг с другом на постоянно сужающейся территории.

Напомним, что режим «Сражение» присутствовал в игре Left 4 Dead (предыдущий проект разработчиков Back 4 Blood) и пользовался большой популярностью у геймеров. В нём одна команда игроков пыталась как можно быстрее пройти уровень сюжетной кампании, а вторая мешала им, управляя различными зомби.