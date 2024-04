Нью-Йорк, США, 9 августа, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Американская поп-певица Леди Гага совместно с культовым исполнителем свинга Тони Беннетом, звёздные годы которого пришлись на 1960-е, выпустила музыкальное видео на композицию «I Get A Kick Out Of You» 1934 года, кавер на которую вышел в конце прошлой недели. Об этом исполнительница сообщила в своих социальных сетях.

Сингл войдет в новый альбом исполнителей под названием «Love For Sale».

Пластинка будет насчитывать 10 песен-каверов на классические произведения композитора Коула Портера. Релиз назначен на 1 октября. Альбом станет последним для 95-летнего Беннета, который сейчас борется с болезнью Альцгеймера.