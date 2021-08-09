Москва, 9 августа 2021, 20:57 — REGNUM Все российские спортсмены на Олимпиаде в Токио были «чистыми». Хотелось бы также и «чистых» судей, заявил 9 августа журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Габриэль фон Макс. Обезьяны как судьи искусства. 1889
Габриэль фон Макс. Обезьяны как судьи искусства. 1889

Отвечая на вопрос телеканала «Матч ТВ» по поводу впечатлений от Олимпиады в Токио, глава МИД РФ заявил, что преобладают «восторг» и «ощущение гордости за страну».

Он отметил не только самих спортсменов, но и тех, кто обеспечивал им надлежащую форму — тренеров, врачей, массажистов. Российские спортсмены, сказал глава ведомства, «блеснули», «несмотря на очевидные проявления предвзятости».

По его словам, такие случаи «были абсолютно откровенными», хотя и немногочисленными. Он также добавил, что к восторгу «примешивается чувство горечи за Олимпийское движение, в котором появляются люди, продвигающие далёкие от спорта цели и подрывающие принцип честной борьбы».

«Мы говорим про «чистых» спортсменов. Все спортсмены российской сборной на этой Олимпиаде были «чистыми». Но нам ещё нужны «чистые» тренеры и судьи. Соревнования по художественной гимнастике подтвердили это со всей чёткостью».
Лавров

Читайте также: Экс-глава Союза биатлонистов РФ осудил выпад «снимите корону» от Белоруссии

Напомним, на Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. По «золоту» Россия на пятом месте, по общему числу медалей — на третьем.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия заняла третье место по количеству завоёванных на Олимпиаде медалей